State of Play di gennaio 2024 annunciato: data, ora e primi dettagli

Sony Interactive Entertainment ha appena annunciato l’arrivo del prossimo State of Play. La data è il 31 gennaio 2024 e l’orario è le 23:00 ora italiana. Lo show durerà circa 40 minuti. Sarà possibile seguire l’evento su YouTube, Twitch e anche TikTok.

Per quanto riguarda quanto possiamo aspettarci dall’evento, è stato indicato che saranno più di 15 i videogiochi protagonisti dell’evento e che avremo modo di dare uno sguardo approfondito a Stellar Blade e Rise of the Ronin. Viene anche affermato che ci sarà spazio sia per i titoli per PS5 che per quelli in arrivo su PS VR2 entro quest’anno.

Get ready for a new State of Play! https://t.co/KDyuY2Uvfq

Tune in on YouTube, Twitch, or TikTok this Wednesday at 2pm PT / 10pm GMT for 40 minutes covering 15+ games, including extended looks at Stellar Blade and Rise of the Ronin, plus more from talented game developers from… pic.twitter.com/MQg76iv8Tt

— PlayStation (@PlayStation) January 29, 2024