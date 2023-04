State of Play di aprile annunciato: data e orario dell’evento dedicato a Final Fantasy XVI

Sony ha annunciato l’arrivo di un nuovo State of Play interamente dedicato a Final Fantasy XVI. L’evento ci permetterà di dare uno sguardo più approfondito alla nuova fantasia finale con nuovi dettagli e un nuovo video di gameplay di 20 minuti. Lo State of Play verrà trasmesso giovedì 13 aprile alle 23:00, ora italiana.

State of Play presents more than 20 minutes of new Final Fantasy XVI gameplay this Thursday. Tune in live at 2pm PT / 5pm ET / 11pm CEST: https://t.co/nOULcwLVnQ pic.twitter.com/vNR9kGbxL6

