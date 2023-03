Final Fantasy XVI si ispira a Il Trono di Spade, God of War e tanto altro ancora

Nel corso di un’intervista, gli sviluppatori di Final Fantasy XVI sono tornati a parlare delle fonti d’ispirazione che hanno dato vita al gioco. La lista, include, come già sappiamo L’attacco dei Giganti, Il Trono di Spade, God of War, ma anche alcune opere mai citate nel corso delle recenti interviste come ad esempio Il Cavaliere Oscuro, il film del 2008 diretto da Christopher Nolan.

In regards to the Dark Knight Yoshida explains:

– he's a big fan of the movie

– he enjoys the relationship between Batman (Light) and The Joker (Dark) and how one can’t exist without the other.

– That type of theme can also be seen in Final Fantasy XVI pic.twitter.com/tBLe5QB3qz

— Final Fantasy XVI Hub (@FFXVI_Hub) March 5, 2023