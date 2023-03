Final Fantasy XVI includerà più di 11 ore di cinematiche

Naoki Yoshida ha rivelato che Final Fantasy XVI includerà oltre 11 ore di sequenze cinematiche solo per la storia principale.

06—Mar—2023 / 10:28 AM

Final Fantasy XVI includerà oltre 11 ore di sequenze cinematiche. A rivelarlo è stato il producer Naoki Yoshida nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Gematsu. Yoshida ha rivelato che le cutscene sono realizzate in-engine e in tempo reale e che la stima delle 11 ore è legata unicamente alla storia principale, il che significa che quel numero è destinato ad aumentare se si includono anche i filmati legati alle missioni secondarie e altri extra.

Final Fantasy XVI racconta una storia completa, dall’inizio alla fine”, ha dichiarato il producer Naoki Yoshida. “Abbiamo fatto molta attenzione a questo aspetto durante lo sviluppo, e credo proprio che siamo riusciti nel nostro intento. Per facilitare ciò, abbiamo realizzato oltre 11 ore di filmati per la sola trama principale, tutti integrati perfettamente nell’esperienza e realizzati in-engine. Il gioco, inoltre, può contare su un cast corale con motivazioni e percorsi differenti, e ognuno di loro avrà un proprio arco narrativo durante l’avventura. Clive Rosfield e il suo desiderio di vendetta, ovviamente, saranno il punto focale, ma i giocatori vedranno anche il destino di tutti gli altri personaggi, mentre si scontrano tra loro”.

Naoki Yoshida ha anche dichiarato che i giocatori non hanno ancora visto tutto ciò che Final Fantasy XVI ha da offrire in termini di personaggi e scontri tra colossi. Alcuni personaggi rilevanti verranno rivelati solo in futuro, mentre potrebbero esserci persino altri scontri con creature colossali mai viste prima nella serie.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Final Fantasy XVI sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5.

