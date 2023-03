Final Fantasy XVI: il New Game+ proporrà combattimenti più difficili e completamente differenti

Dal PlayStation Blog arrivano nuovi dettagli sulla modalità New Game+ che includerà scontri più difficili e completamente differenti.

Dal PlayStation Blog arrivano nuovi dettagli su Final Fantasy XVI. Stando alle informazioni condivise da Sony, la modalità New Game+ includerà scontri più difficili e completamente differenti.

La difficoltà è ancora superiore nella terza modalità (le altre due sono Storia e Action) che potrete scegliere una volta terminato il gioco – recita il post del PlayStation Blog – Chiamata “Final Fantasy”, la modalità Nuova Partita+ offre ai giocatori una sfida aggiuntiva nel caso volessero affrontarla, non solo aumentando la forza dei nemici, ma anche il loro posizionamento nel corso del gioco così come proponendo combattimenti completamente differenti.

Negli ultimi giorni, sono emersi diversi nuovi dettagli sul gioco. Sappiamo che la nuova fantasia finale si appresta a ricevere una demo prima del lancio, come promesso da Naoki Yoshida, e che non sarà disponibile su PC alla scadenza dell’esclusività PS5. Ciò vuol dire che gli utenti PC dovranno attendere più di 6 mesi per poterci giocare.

Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre serie RPG prodotta da Square Enix nonché uno dei giochi più attesi di questo 2023. Il gioco si distingue per la sua impronta marcatamente action ed una storia molto più cupa nei toni rispetto ai precedenti capitoli.

Final Fantasy XVI sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5.