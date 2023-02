Final Fantasy XVI, la versione PC non arriverà allo scadere dell’esclusività PS5: ci vorranno più di 6 mesi

Final Fantasy XVI non uscirà su pc sei mesi dopo il lancio della versione PS5. A confermarlo è stato Naoki Yoshita che tramite il PlayStation Blog giapponese ha rivelato importanti dettagli sul lancio della versione PC del gioco.

È vero che l’esclusività temporale di Final Fantasy 16 su PS5 è di sei mesi. Tuttavia, questo e il fatto che la versione per PC sia in uscita sei mesi dopo sono due storie completamente diverse. Voglio chiarire che la versione per PC non uscirà sei mesi dopo.

Yoshida poi ha affermato chiaramente che ci vorrà del tempo per ottimizzare la versione PC: “Ovviamente vorremmo pubblicare una versione PC a un certo punto così che più persone possibili possano giocare il gioco. Tuttavia, se iniziamo a ottimizzare la versione PC dopo la pubblicazione della versione PS5, non saremmo in grado di farlo in sei mesi, quindi non sarebbe pubblicata entro sei mesi. Vorremmo rilasciarla alla fine, e credo che lo faremo, ma al momento non siamo in grado di dire quando.”

Annunciato al PlayStation Showcase del 2020, Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre serie RPG prodotta da Square Enix. Il gioco si distingue per la sua impronta marcatamente action ed una storia molto più cupa nei toni rispetto ai precedenti capitoli. Vi ricordiamo inoltre che, nelle ultime ore, Yoshida ha confermato che il gioco riceverà una demo prima del lancio, rivelando anche il periodo di uscita.

I giocatori potranno finalmente avere un assaggio della nuova fantasia finale per testare con mano le meccaniche di gioco e farsi un’idea più chiara su quelle che sono le potenzialità di questo nuovo capitolo circa due settimane prima del lancio.

Final Fantasy XVI sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5.