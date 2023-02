Final Fantasy XVI: demo confermata con periodo di uscita

Final Fantasy XVI riceverà una demo. A confermarlo è stato il producer Naoki Yoshida ai microfoni di Famitsu. La demo sarà disponibile circa due settimane prima dell’uscita, quindi indicativamente verso i primi di giugno 2023.

La traduzione dell’articolo dal giapponese all’inglese è stata realizzata dall’account Twitter Genki_JPN che riporta che Yoshida vorrebbe poter rendere i salvataggi della demo compatibili con la versione completa di Final Fantasy 16, ma per il momento non vi sono conferme al riguardo.

Inoltre, a quanto pare, la demo dovrebbe focalizzarsi maggiormente sul combattimento per permetterci di scoprire più da vicino le potenzialità del nuovo combat system. Al momento però non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, quindi non sappiamo se la demo ci permetterà di affrontare l’inizio del gioco o una fase più avanzata.

Correction! Yoshi-P said he would like it to have the demo save data carry over to the main game. However the demo is still in Development so it has not been finalised yet! — Genki✨ (@Genki_JPN) February 28, 2023

La conferma dell’arrivo di una demo non è certo una sorpresa. In passato, lo stesso Yoshida aveva più volte affermato che era sua volontà rendere disponibile una demo prima del lancio, proprio come avvenuto per Final Fantasy VII Remke. Maggiori dettagli sulla demo, in particolare sulla sua data d’uscita, verranno condivisi da Square Enix più avanti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre serie RPG prodotta da Square Enix ed uno dei giochi più attesi del 2023. Il gioco si distingue per la sua impronta marcatamente action ed il suo stile capace di riportare in campo un fantasy medievale che si rifà ai primissimi capitoli della serie, rielaborati ovviamente in chiave più moderna.

Final Fantasy XVI uscirà il 22 giugno 2023, inizialmente solo su PS5.