Final Fantasy XVI riceverà una demo prima del lancio, assicura Naoki Yoshida

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Dengeki, il producer Naoki Yoshida ha confermato che Final Fantasy XVI riceverà una demo prima del lancio. I giocatori dunque potranno finalmente avere un assaggio della nuova fantasia finale per testare con mano le meccaniche di gioco e farsi un’idea più chiara su quelle che sono le potenzialità di questo nuovo capitolo.

Yoshida ha inoltre specificato che questa versione di prova verrà pubblicata a ridosso del lancio, in modo tale da evitare che circolino troppe informazioni molto tempo prima della data di uscita. Possiamo dunque già immaginare che la demo verrà resa disponibile qualche settimana prima del lancio. Il producer non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito, ma si tratta sicuramente di una notizia che verrà accolta con gioia dai fan della serie.

Vi ricordiamo che al momento non è stata ancora rivelata la data d’uscita di Final Fantasy XVI. Il gioco rimane atteso per l’estate del 2023 in esclusiva su PS5.

Leggi anche: