In preparazione da parte di SpaceX il test di Starship e del booster Super Heavy in attesa del prossimo lancio. Si tratta di una grande novità.

È in preparazione l’ottavo lancio della Starship, un vero e proprio passo in avanti nella corsa allo spazio. Space X sta proprio ultimando le prove di collaudo pre-volo del primo stadio del megarazzo, o booster Super Heavy e del secondo stadio, chiamato Ship. C’è stato molto fermento nell’ultimo periodo alla Starbase, in Texas, e nello specifico all’interno degli stabilimenti di produzione e di collaudo della Starship di SpaceX.

La società ha completato recentemente i test di accensione statici su entrambe le navi interessate nel prossimo volo di prova integrato di Starship. Sono stati testati tutti e 33 i motori Raptor del booster Super Heavy da 233 piedi di SpaceX, accesi proprio lo scorso fine settimana.

L’azienda ha praticamente effettuato la simulazione di lancio del veicolo. La notizia è stata pubblicata su SpaceX, e sono state pubblicate anche una serie di foto del test del booster pre-volo. I test successivi riguarderanno altri componenti del razzo, quali Ship e Super Heavy.

Starship si prepara al lancio con test del motore completato

Proprio lo scorso martedì SpaceX ha completato il test del motore per la nave di Starship, il cui lancio avverrà a breve. Il test è durato parecchio, di più di quello del booster ed è stato anche molto più dinamico. SpaceX nelle scorse ore ha anche pubblicato un’altra nota, spiegando come i motori siano stati sottoposti ad una serie di spinte per ricreare diverse condizioni viste all’interno del sistema di propulsione durante il volo. Durante il test di martedì, è stato anche provato il nuovo hardware.

Ship ben presto approderà sulla rampa di lancio dove troverà anche Super Heavy ed entrambi saranno incastrati e pronti per il lancio. L’ultimo volo di prova di Starship, IFT-7 risale allo scorso 16 gennaio. Purtroppo in precedenza ci sono stati diversi ammaramenti di Ship in mare, ma anche dei ritorni dei booster Super Heavy alla rampa di lancio di Starbase.