SpaceX potrebbe presto diventare la startup non quotata in Borsa di maggior valore al mondo. Con la prossima offerta di azioni interne, l'azienda di Elon Musk potrebbe raggiungere una valutazione "galattica" di $350 mld

SpaceX, la celebre azienda aerospaziale guidata da Elon Musk, si appresta a raggiungere una valutazione di mercato straordinaria. Secondo fonti vicine alla società, SpaceX sarebbe in trattative per una vendita di azioni interne che potrebbe portare la sua valutazione a 350 miliardi di dollari. Questo rappresenterebbe un incremento significativo rispetto ai 255 miliardi stimati solo un mese fa e quasi il doppio rispetto alla valutazione di 175 miliardi registrata a dicembre 2023.

SpaceX: verso valutazione da “galattica”

Le offerte di azioni interne, organizzate regolarmente da SpaceX, permettono ai dipendenti di vendere una parte delle loro quote a investitori selezionati. Questa pratica consente all’azienda di raccogliere fondi senza dover affrontare una quotazione in borsa, preservando così la flessibilità e il controllo interno. SpaceX, giova ricordare, non è, infatti, public company, cioè un’azienda quotata in Borsa, né intende diventarlo. Qualsiasi cessione di quote o diluizione di quelle esistenti per ottenere nuovo capitale, dunque, non avviene con un’offerta al pubblico, ma attraverso trattative su invito private, con potenziali investitori selezionati.

SpaceX è l’azienda aerospaziale di maggior valore al mondo

Quelli di SpaceX, ad ogni modo, non sono successi solo sulla carta. Il valore dell’azienda poggia su pietre miliari estremamente solide. Lo scorso 13 ottobre 2024, durante il quinto test di volo del razzo Starship, l’azienda ha effettuato con successo il recupero del booster Super Heavy utilizzando bracci meccanici noti come “Mechazilla“. Un passo cruciale verso la realizzazione di un sistema di lancio completamente riutilizzabile, con la prospettiva di abbattere i costi di ciascuna missione in maniera radicale.

Inoltre, il 20 novembre 2024, SpaceX ha condotto il sesto test di volo di Starship, durante il quale il razzo ha completato con successo una manovra di rientro e ammaraggio controllato. Sebbene in questa prova non sia stato tentato il recupero del booster per motivi di sicurezza, l’accensione riuscita di uno dei motori nello spazio segna un progresso significativo verso la riutilizzabilità completa del veicolo

Se l’accordo si concretizzerà, SpaceX supererà ogni altro concorrente nel settore delle startup private nel campo aerospaziale, diventando la più preziosa al mondo.