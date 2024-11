Meno di un mese dopo il lancio Starship, SpaceX sta puntando a un sesto volo di prova del suo scintillante razzo in acciaio inossidabile che svetta per quasi 121 metri. La società ha annunciato la data di lancio prevista per il 18 novembre: quando la Federal Aviation Administration ha autorizzato la missione del volo 5, ha anche approvato il piano della società per il volo 6.

La Federal Aviation Administration ha stabilito che le modifiche richieste da SpaceX per il Volo 6 rientrano nell’ambito di quanto precedentemente analizzato. Qualsiasi rettifica richiesta da SpaceX all’ambito delle operazioni approvate per il Volo 6 potrebbe richiedere un’ulteriore valutazione da parte della Federal Aviation Administration. In linea generale, il Volo 6 sarà una ripetizione del Volo 5, caratterizzato da un altro volo suborbitale con un ammaraggio dello stadio superiore della Nave nell’Oceano Indiano.

Ripetere l’impresa del booster Super Heavy

Uno dei grandi obiettivi del volo 6 è replicare il successo della cattura del booster Super Heavy: la società vorrebbe raggiungere un ambizioso traguardo con più sicurezza rispetto al volo precedente. In un audio condiviso involontariamente dal fondatore di SpaceX Elon Musk durante una trasmissione in diretta del videogioco “Diablo IV”, i dipendenti di SpaceX forniscono un debriefing tecnico del volo 5. Un dipendente di SpaceX nell’audio pubblicato su X il 25 ottobre ha sottolineato:

Durante l’atterraggio, avevamo un supporto del gas di rotazione mal configurato che non aveva il tempo di rampa giusto per aumentare la pressione di rotazione e siamo stati a un secondo dal farlo scattare.

Come per il Volo 5, SpaceX ha affermato che interromperà un tentativo di cattura del booster nel caso in cui i criteri di veicolo e piattaforma non vengano soddisfatti prima di effettuare il tentativo.