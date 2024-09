Analizzare i documenti legali non sempre è semplice, anzi al contrario in alcuni casi risulta particolarmente difficile. Ma, come mai? A spiegarlo è stato un recente studio condotto da un team di ricercatori appartenenti esattamente alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Chicago, del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e per finire all’Università di Melbourne in Australia. Nello specifico secondo, tale studio tali documenti sono difficili da comprendere proprio perché viene utilizzato un linguaggio forbito con l’unica intenzione di trasmettere conoscenza e allo stesso tempo autorità.

L’obiettivo è quindi quello dare a tali documenti una maggiore importanza. I ricercatori per poter portare avanti tale studio hanno condotto un lungo esperimento chiedendo a 286 volontari, ma non avvocati, di poter scrivere diverse tipologie di testi. Tra questi ad esempio dei testi che descrivono delle storie di crimini oppure dei testi che descrivono le leggi, e testi tramite i quali vengono spiegate le leggi appartenenti ad altri Paesi.

I risultati dello studio

I risultati ottenuti hanno permesso di dimostrare che in tutti i testi giuridici sono presenti delle frasi lunghe nel mezzo, chiamate “center-embedding”. Frasi che contribuiscono a rendere complesso il documento. E nulla cambiava quando ai partecipanti veniva chiesto di modificare le bozze. Ciò che appare chiaro è quindi il fatto che quando vengono scritti dei testi legali viene utilizzato un linguaggio complicato e poco comprensibile proprio per poter apparire più autorevoli.

Gli autori dello studio sono intervenuti affermando che i risultati ottenuti suggeriscono che “le leggi possono essere semplificate in modo efficace senza perdita o distorsione del contenuto comunicativo”. Uno degli autori dello studio ovvero Gibson ha inoltre rivelato che anche gli avvocati trovano complicato e allo stesso tempo poco pratico il linguaggio giuridico. E anche a loro non piace. I ricercatori hanno adesso un nuovo obiettivo ovvero quello di scoprire quando questo particolare stile ha avuto inizio. E quindi scoprire la fonte.