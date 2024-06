In Brasile, i costi legali incidono sempre più sul bilancio federale. Basti pensare che, secondo la previsione del governo di Luiz Inacio Lula da Silva, il prossimo anno le spese derivanti dai processi ammonteranno a 13,2 miliardi di dollari. Tali costi coincidono con le sentenze in cui non è possibile procedere in ricorso e che costituirebbero una cifra ancora maggiore se sommati alle spese per le sentenze minori. Queste ultime sono stimate annualmente in 5,59 miliardi dollari, perdite che gravano da tempo a livello statale.

Ridurre i costi legali rappresenta quindi una priorità per il Brasile, tanto da pensare di ricorrere alla tecnologia per ovviare al problema delle ingenti perdite economiche causate dai costi operativi dei procedimenti legali. L’Avvocatura generale del Brasile (Agu) ha finalizzato un accordo con OpenAI per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a sostegno delle attività giudiziarie. L’Agu potrà dunque avvalersi dell’IA per le svariate cause che gestirà tramite la piattaforma Microsoft Azure. Al centro della partnership ci sono i casi ad “alta incidenza fiscale”, che potrebbero portare condanne al Brasile per somme considerevoli.

Agu e OpenAI insieme per processi operativi più efficienti

L’aspetto economico dei processi si affianca all’operatività perché se i procedimenti legali diventano più efficienti, ne beneficia anche il lato monetario. Per questo, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale servirà per analizzare e studiare l’enorme quantità di informazioni legate ai contenziosi. Saranno identificati gli elementi principali delle sentenze emesse dai tribunali, e sarà fornito un notevole supporto per la difesa e le argomentazioni da portare nei processi.

Una strategia completa che, grazie all’IA, consentirà anche di riassumere documenti complessi e di avere agevolazioni nella stesura delle tesi utili alla difesa in tribunale. OpenAI e Agu collaboreranno per snellire i procedimenti legali con una minore incidenza sul bilancio federale. L’Agu dichiara che gli algoritmi saranno gestiti da persone e che non ci sarà un ricambio tra tecnologia e dipendenti.

La priorità dell’Avvocatura è offrire soluzioni ai problemi che riguardano tutto lo stato brasiliano. Pertanto, sono necessari investimenti strategici ed essenziali per migliorare la gestione del rischio fiscale.

