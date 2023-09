Nintendo Direct: annunciato un nuovo evento con data e orario, ecco quando potremo seguirlo

La grande N ha annunciato l'arrivo di un nuovo Nintendo Direct per questa settimana. L'evento sarà dedicato ai titoli in uscita questo inverno.

La grande N ha annunciato l’arrivo di un nuovo Nintendo Direct per questa settimana. L’evento verrà trasmesso domani 14 settembre, alle ore 16:00. Stando a quanto riportato nel tweet d’annuncio, il Direct sarà dedicato ai titoli per Nintendo Switch in arrivo questo inverno e durerà all’incirca 40 minuti.

Unisciti a noi per un #NintendoDirect dedicato ai titoli per #NintendoSwitch in arrivo questo inverno! 📅 14/09

🕓 16:00

⏳ Circa 40 minuti Seguilo qui: https://t.co/sGfCVTAjEz pic.twitter.com/guy8FFxDJq — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 13, 2023

Cosa possiamo aspettarci da questo nuovo appuntamento comunicativo? Super Mario Bros. Wonder è tornato a mostrarsi da pochissimo con un direct monografico, dunque sicuramente l’attenzione sarà focalizzata su altri titoli tra cui potrebbe figurare anche il nuovo Super Mario RPG, il remake del gioco SNES del 1996, in arrivo a novembre.

Ancora, finalmente potremmo scoprire qualche informazione in più sul gioco di Peach recentemente annunciato. Del resto, abbiamo avuto modo di vedere un breve teaser, ma restano ancora da capire quali saranno le caratteristiche di questa nuova avventura tutta dedicata alla celebre principessa, compreso il nome ufficiale del videogioco. Non è poi da escludere la presenza di qualche sorpresa o bomba finale, magari con qualche annuncio inaspettato. Insomma, non ci resta che attendere qualche ora per scoprire cosa la casa di Kyoto ha in serbo per noi da qui ai prossimi mesi.

Leggi anche: