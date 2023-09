Oggi Apple presenta gli iPhone 15, a festeggiare sarà l’India

Per la prima volta, una parte degli iPhone 15 disponibili al lancio sarà prodotta in India. È l'ennesima prova di quanto stia diventando centrale per Apple.

Per la prima volta, una piccola parte degli iPhone 15 disponibili durante il giorno del lancio potrebbe essere Made in India. A dirlo è Bloomberg, che sottolinea l’eccezionalità della notizia.

Apple produce iPhone in India dal 2017, ma negli ultimi anni sta diventando sempre più centrale per gli interessi dell’azienda, così interessata a smarcarsi almeno in parte dalla Cina — soprattutto dopo che il Covid ha evidenziato tutti i limiti di concentrare l’intera catena di approvvigionamento in un unico Paese.

In genere, gli iPhone prodotti in India finivano negli scaffali dei negozi solamente un anno dopo l’inizio della produzione. Questa volta, un piccolo numero di iPhone realizzati in India potrebbe essere messo in vendita immediatamente; non solo in India, ma anche in alcune altre regioni.

È ormai di dominio pubblico da diverso tempo che Apple vuole migrare una parte sempre più rilevante della sua produzione in India. A gestire le operazioni sarà sempre la Foxconn, storico partner di Apple, che in India gestisce uno stabilimento nel Tamil Nadu.

L’iniziativa fa parte degli sforzi di Apple per diversificare la sua produzione, in modo da mitigare il rischio di una nuova crisi della supply chain: sebbene il Covid sia ormai alle spalle, esiste comunque il timore di un deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Cina.

Nel corso dei prossimi anni, Apple prevede di produrre almeno il 25% dei suoi telefoni in India. Nel 2027 la produzione potrebbe salire al 50%.