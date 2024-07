Apple avverte gli utenti di iPhone in 98 Paesi di potenziali attacchi spyware. Come si può proteggere il dispositivo e quali misure adottare per rimanere al sicuro?

Apple ha emesso una nuova serie di notifiche di minaccia agli utenti di iPhone in 98 Paesi, avvertendoli di potenziali attacchi spyware. Questa è la seconda campagna di allerta di questo tipo da parte dell’azienda quest’anno, dopo una notifica simile inviata agli utenti di 92 nazioni ad aprile.

Un allarme globale

Dal 2021, Apple invia regolarmente queste notifiche, raggiungendo utenti in oltre 150 Paesi, secondo un documento di supporto sul sito web dell’azienda. L’avviso di mercoledì non ha rivelato l’identità degli aggressori né i Paesi specifici in cui gli utenti hanno ricevuto le notifiche.

“Apple ha rilevato che siete bersaglio di un attacco spyware mercenario che sta cercando di compromettere da remoto l’iPhone associato al vostro ID Apple -xxx-“, ha scritto l’azienda nell’avviso ai clienti interessati.

“Questo attacco probabilmente vi sta prendendo di mira in modo specifico per la vostra persona o per quello che fate. Sebbene non sia mai possibile raggiungere la certezza assoluta nel rilevamento di tali attacchi, Apple è molto fiduciosa in questo avviso: vi invitiamo a prenderlo sul serio“, ha aggiunto Apple nel testo.

Implicazioni per gli utenti in India

Gli utenti indiani sono tra quelli che hanno ricevuto le ultime notifiche di minacce da parte di Apple, secondo le testimonianze degli utenti. A ottobre, Apple ha inviato avvisi simili a diversi giornalisti e politici del Paese. Amnesty International, il gruppo di difesa dei diritti umani, ha poi riferito di aver scoperto la presenza di Pegasus, uno spyware altamente invasivo sviluppato dall’azienda israeliana NSO Group, sugli iPhone di importanti giornalisti indiani.

Sicurezza e riservatezza

Nella comunicazione agli utenti interessati, Apple ha sottolineato la natura sensibile dei suoi metodi di identificazione delle minacce, avvertendo che la divulgazione di ulteriori dettagli potrebbe potenzialmente aiutare gli aggressori a eludere i rilevamenti futuri.

Rispetto all’anno scorso, Apple ha anche modificato notevolmente il suo linguaggio, scegliendo di descrivere questi incidenti come “attacchi spyware mercenari” invece del termine “sponsorizzati dallo Stato” usato in precedenza. Apple ha dichiarato di affidarsi esclusivamente a “informazioni e indagini interne di intelligence sulle minacce per rilevare tali attacchi“.

Cosa fare nel caso in cui si dovesse ricevere un’allerta

L’azienda suggerisce che, nel caso in cui si dovesse ricevere una notifica da Apple riguardante un attacco spyware, è fondamentale prenderla sul serio. Ecco alcuni passaggi consigliati: