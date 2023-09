Ricerca medica e manutenzione delle tute spaziali: settimana movimentata per la ISS

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), l’equipaggio della Spedizione 69 è stato impegnato in una serie di attività intensamente diverse, dalla ricerca sulla salute e l’esercizio fisico nello spazio alla manutenzione delle tute spaziali e alle operazioni dell’Agenzia Spaziale Russa, Roscosmos.

La ricerca sulla vita nello spazio è stata una priorità costante. Gli astronauti hanno fornito campioni di sangue e altri campioni biologici per studi condotti sia sull’avamposto orbitale che sulla Terra. Inoltre, hanno indossato sensori per monitorare le loro reazioni fisiologiche in diverse situazioni, contribuendo a comprendere come l’assenza di gravità influisca sul loro corpo.

Un aspetto significativo della settimana è stato lo studio sull’esercizio fisico in orbita. Gli astronauti Jasmin Moghbeli della NASA e Satoshi Furukawa della JAXA hanno partecipato a uno studio di allenamento pedalando su una cyclette nel modulo di laboratorio Destiny. Hanno indossato attrezzature per la respirazione e sensori cardiaci per monitorare la loro forma fisica aerobica. Moghbeli ha anche sequenziato il DNA da campioni di microbi raccolti dal distributore di acqua, mentre Furukawa ha gestito le forniture mediche nel Human Research Facility.

La manutenzione delle tute spaziali è stata un’altra attività critica. L’ingegnere di volo della NASA, Frank Rubio, ha eseguito lavori di pulizia e manutenzione sui circuiti di raffreddamento delle tute spaziali statunitensi. Successivamente, Moghbeli ha preso il suo posto, deconfigurando e riponendo le tute spaziali nel modulo Quest.

Nel segmento Roscosmos, il comandante Sergey Prokopyev ha svolto compiti di manutenzione dell’hardware di attracco, ha fatto esercizio su un tapis roulant per valutare la sua forma fisica e ha preparato oggetti all’interno della navicella Soyuz MS-23. Gli ingegneri di volo cosmonauti Dmitri Petelin e Konstantin Borisov hanno raccolto campioni di microbi della stazione per l’analisi, sostituito hardware di supporto vitale e smaltito rifiuti e hardware usato all’interno del cargo Roscosmos Progress 84.

La stazione spaziale ha effettuato un rialzo orbitale grazie al cargo Roscosmos Progress 85, preparandosi per l’attracco della navicella Soyuz MS-24 il 15 settembre. Questa settimana intensa sulla ISS ha dimostrato l’impegno costante dell’equipaggio nella ricerca scientifica e nelle operazioni necessarie per mantenere la stazione in pieno funzionamento.