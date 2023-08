Missione Crew-7: astronauta europeo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Domani è previsto il tanto atteso lancio della missione Crew-7, che vedrà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale quattro astronauti, tra cui l’astronauta europeo Andreas Mogensen. Dopo rigorosi test, è stato confermato il via libera per il decollo della capsula Crew Dragon Endurance, previsto alle 9:49 ora italiana, con l’ausilio del razzo Falcon 9 della SpaceX. Il tutto avverrà dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida.

La completa serie di verifiche sia sul razzo che sulla capsula, posizionati presso il complesso di lancio 39A, è stata superata con successo. Questi componenti sono destinati a portare in orbita il nuovo equipaggio della ISS, il quale prenderà il posto dei membri della Crew-6, che si trovano in orbita da circa sei mesi.

La Crew-7 è un equipaggio internazionale composto da rappresentanti di quattro nazioni diverse. Oltre all’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, vi sono il danese Andreas Mogensen dell’Agenzia Spaziale Europea, Satoshi Furukawa dell’Agenzia Spaziale Giapponese JAXA e il cosmonauta Konstantin Borisov dell’Agenzia Spaziale Russa Roscosmos. La capsula Crew Dragon si prevede impiegherà poco meno di 24 ore per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale e attraccarvi. L’arrivo è previsto alle 8:02 ora italiana di sabato 26 agosto.

Circa una settimana dopo il passaggio di consegne, l’equipaggio precedente della Crew-6, composto da due astronauti americani, un russo e un emiratino, farà il suo ritorno sulla Terra con un ammaraggio nell’Atlantico. Nel frattempo, il nuovo equipaggio della Crew-7 continuerà a lavorare sui circa 200 esperimenti attualmente in corso all’interno della Stazione Spaziale. Questi includono studi sulla resistenza di alcuni microrganismi esposti alle estreme condizioni dello spazio e sulla qualità del sonno in microgravità, tra molti altri. La missione riveste una grande importanza per l’avanzamento della ricerca scientifica nello spazio.