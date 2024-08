Dovevano rimanere solo otto giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, invece Butch Wilmore e Suni Williams sono ancora bloccati senza sapere quando potranno finalmente rientrare. I due sono arrivati in orbita all’inizio di giugno, purtroppo però i problemi tecnici che hanno coinvolto i propulsori del veicolo spaziale hanno costretto la NASA a rimandare il loro rientro a data da destinarsi.

La NASA infatti non è ancora in grado di comunicare una data ufficiale per il ritorno dei due astronauti che, per far passare il tempo, hanno deciso di dedicarsi al giardinaggio. In sostanza, in attesa di poter finalmente far rientro a casa, Butch Wilmore e Suni Williams stanno innaffiando piante per smorzare l’attesa.

Un hobby a scopo scientifico

In realtà, i due astronauti si stanno dedicando al giardinaggio non solo per una semplice questione di divertimento. Infatti, questa attività rientra nel programma Plant Water Management che studia come l’assenza o la diminuzione di gravità influisce sulla quantità d’acqua e nutrizione di cui la pianta necessita.

L’obiettivo è quello di trovare nuovi modi per controllare l’assorbimento del fluido nei sistemi vegetali. Non solo, Wilmore e Williams hanno anche contribuito a testare un nuovo hardware per la produzione di fibre ottiche di alta qualità nello spazio. Gli scienziati concordano sul fatto che l’assenza di gravità consente un degrado minore durante la produzione.

Certo, essere bloccati nello spazio non è sicuramente una passeggiata di salute. La coppia, infatti, ha dovuto affrontare numerose problematiche come, ad esempio, razionare i vestiti dato che la previsione era di restare per soli 8 giorni. A inizio agosto, la navicella spaziale Northrop Grumman Cygnus ha portato cibo, carburante e rifornimenti, in modo tale che i due astronauti possano sopravvivere.

Attualmente la NASA sta ancora cercando di capire come riportare a casa i due astronauti in sicurezza. Tra le ipotesi più probabili c’è che la coppia potrebbe rientrare a bordo di una navicella spaziale SpaceX Crew Dragon. Il ritorno avverrebbe a febbraio, dunque dopo ben otto mesi dal loro arrivo in orbita.