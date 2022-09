ISS: la seconda missione privata partirà ad aprile del 2023

Un gruppo di quattro astronauti salirà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dove resterà per 10 giorni

Un accordo firmato tra la NASA e la compagnia Statunitense Axiom Space, la stessa azienda che ha condotto la prima missione privata (Ax-1) nel mese di Aprile, prevede una seconda missione privata che dovrebbe essere in partenza nella primavera del 2023. Ax-2 partirà quindi a circa un anno di distanza dalla prima.

L’equipaggio partirà con la navetta Falcon 9 di proprietà della SpaceX dal Kennedy Space Center in Florida. Due dei 4 nomi proposti sono Peggy Whitson, ex astronauta Nasa che dovrebbe essere al comando della missione, al cui fianco potrebbe essere seduto John Shoffner.

La decisione sui candidati sarà presa a breve in quanto l’addestramento dovrebbe cominciare in autunno. I quattro nomi dovranno essere però approvati dalla NASA e dagli altri partner della Stazione Spaziale Internazionale.

L’accordo prevede che la NASA fornisca all’equipaggio servizi quali rifornimenti, consegna e stoccaggio di merci e tutte le risorse per l’uso quotidiano necessarie. L’equipaggio potrà restare sulla Stazione per una settimana oltre la fine della missione nel caso in cui si dovessero verificare delle situazioni emergenziali.

Viceversa, la Axiom si impegna a restituire i campioni e altri materiali presi in prestito alla NASA, oltre al fatto che il comandante dovrà dedicare alcune ore per svolgere alcuni lavori per la NASA.