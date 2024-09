AstroForge, con sede in California, ha annunciato il suo progetto per lanciare la prima missione spaziale privata per estrarre metalli. La missione è nota come Vestri e punta a commercializzare l’estrazione spaziale. In questa missione verrà coinvolta la navicella spaziale Vestri di AstroForge che attraccherà all’asteroide bersaglio vicino alla Terra.

Vestri è la terza missione di AstroForge. La navicella è progettata per raggiungere l’obiettivo dell’azienda Near Earth Asteroid e attraccare nello spazio. La navicella spaziale Vestri sarà lanciata per la terza missione di intuitive Machines nel 2025. In caso di successo, questa sarà la prima missione privata ad atterrare su un corpo al di fuori del nostro sistema Terra-Luna, avvicinandosi così alla realizzazione della missione di rendere le risorse fuori dal mondo accessibili a tutta l’umanità.

Salvaguardare il futuro della Terra

AstroForge mira a trovare una soluzione mineraria economica e sostenibile che possa salvaguardare il futuro della Terra. L’azienda ha lanciato la sua prima missione ad aprile dello scorso anno e alla fine di agosto ha annunciato di aver raccolto un round da 40 milioni di dollari, guidato da Nova Threshold e con la partecipazione di 776, Initialized, Caldana, YC, Uncorrelated Ventures e Jed McCaleb.

In tutto, AstroForge ha raccolto 55 milioni di dollari, ma necessita di un capitale aggiuntivo per poter portare a termine la missione e scrivere la storia. AstroForge sta lavorando per procurarsi metalli dallo spazio per integrare le risorse critiche della Terra che sono in rapido declino, in particolare cobalto, nichel e metalli del gruppo platino. I metalli del gruppo cobalto, nichel e platino si trovano negli asteroidi, alcuni di essi oscillano abbastanza vicino alla Terra. L’obiettivo di Vestri è estrarre e raffinare una o due tonnellate di materiale e riportarlo sulla Terra.

L’asteroide bersaglio di AstroForge è un tipo M, ovvero metallico e in particolare nichel e ferro. È bene sapere che l’asteroide di tipo M più grande e massiccio conosciuto è 16 Psyche, e la missione Psyche della NASA è attualmente attiva e arriverà nell’agosto 2029 e ci vorranno 21 mesi per mappare l’orbita e studiare le proprietà dell’asteroide.