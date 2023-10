NASA rinvia due passeggiate spaziali: la priorità è la sicurezza dell’equipaggio e l’integrità dell’ISS

La collaborazione internazionale tra le agenzie spaziali coinvolte nella ISS è fondamentale in situazioni come queste.

La NASA ha annunciato il rinvio delle due passeggiate spaziali precedentemente pianificate per il 12 e il 20 ottobre. Questa decisione è stata presa in seguito alla recente scoperta di una perdita di liquido refrigerante dal modulo russo Nauka, parte integrante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La perdita di liquido refrigerante è stata scoperta lunedì 9 ottobre ed è stata oggetto di grande preoccupazione da parte delle agenzie spaziali coinvolte.

Il modulo Nauka, che è stato lanciato con successo a luglio 2021, è una parte cruciale della ISS e fornisce una serie di servizi vitali per l’equipaggio a bordo. La perdita di liquido refrigerante è stata una sorpresa inaspettata e ha richiesto un’azione immediata da parte delle agenzie spaziali coinvolte. Il liquido refrigerante è essenziale per mantenere le condizioni di temperatura ottimali all’interno della stazione spaziale, garantendo il corretto funzionamento dei sistemi e la sicurezza dell’equipaggio.

La NASA, insieme ai partner internazionali coinvolti nella ISS, sta attualmente effettuando approfonditi controlli dei dati e dei video relativi alla perdita di liquido refrigerante. Questi dati sono essenziali per comprendere appieno l’estensione del problema e le sue potenziali implicazioni sulla ISS e sulle future operazioni spaziali. Una volta completata questa valutazione, saranno prese decisioni basate sulla sicurezza dell’equipaggio e sull’integrità della stazione spaziale.

Le due passeggiate spaziali inizialmente programmate per il 12 e il 20 ottobre erano parte di una serie di attività pianificate per la manutenzione e l’aggiornamento della ISS. Tuttavia, data l’attuale situazione, la priorità principale è ora risolvere il problema della perdita di liquido refrigerante e garantire che la stazione spaziale rimanga operativa in modo sicuro.

La collaborazione internazionale tra le agenzie spaziali coinvolte nella ISS è fondamentale in situazioni come queste. La NASA, insieme all’Agenzia Spaziale Russa e agli altri partner, sta lavorando instancabilmente per affrontare la questione in modo tempestivo ed efficace.