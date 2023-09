Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme è Johnny Cage nel nuovo trailer

Svelato l'aspetto della skin di Jean-Claude Van Damme nei panni di Johnny Cage in Mortal Kombat 1... inoltre, i retroscena di Megan Fox come fan della saga.

Come sappiamo, gli acquirenti del primo Kombat Pass per Mortal Kombat 1 avranno, tra i vari vantaggi, anche la possibilità di regalare a Johnny Cage una skin “variante” con le sembianze di Jean-Claude Van Damme. Se non conoscete il legame fra la star del cinema d’azione belga e la saga ideata da Ed Boom vi suggeriamo di leggere questo articolo, per poi tornare qui e visionare il nuovo trailer del gioco, che presenta nuovo gameplay nei panni proprio di Cage, che mostra nuove frasi di sfida particolarmente azzeccate (come “I’ll play a Kickboxer, you’ll play a street fighter“) anche una nuova fatality e la conferma del Kameo di Scorpion, che puntualizza il fatto che anche i kombattenti maggiori possono avere versioni kameo.

Inoltre, particolare interessante per chi si chiedesse come mai Megan Fox sia stata ingaggiata per interpretare Nitara: non è una scelta casuale, dato che l’attrice statunitense è una grande fan della saga, che nel corso degli anni ha dimostrato di seguire e citare anche in diverse interviste. Nel 2009, ad esempio, in occasione di Mortal Kombat vs DC Universe, o in questo vecchio video del 2014 in cui gioca MK 9.

Nel gioco completo, in uscita il 19 settembre, saranno presenti anche molti personaggi, perlopiù storici della saga, come Liu Kang, Sub-Zero, Kitana, Johnny Cage, Li Mei, Scorpion, Mileen, Tanya, Baraka, Johnny Cage, Kenshi Takahashi, Kung Lao, Raiden, Rain e Smoke con Kano, Sonya, Jax e Frost tra i personaggi Kameo. Il primo DLC Pack, invece, conterrà il ritorno di personaggi storici come Quan Chi, Ermac e Takeda insieme ai guest character Homelander (Patriota), Peacemaker e Omni-Man, super(anti)eroi tratti da The Boys, The Suicide Squad e Invincible.

Il gioco sarà disponibile inoltre in versione Premium e Kollector’s Edition, che offriranno anche una settimana di accesso anticipato, la speciale skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage, sei personaggi DLC, cinque Kameo e 1250 / 2700 Kristalli del Dragone, ovvero la valuta di gioco. La Kollector’s presenta, inoltre, Steelcase, stampe esclusive e una spettacolare scultura di Liu Kang ideata da COARSE, con dettagli che brillano al buio e un’altezza di 42 cm.

