I fenicotteri trovano riparo nel bacino del lago di Van

Le rive del Lago di Van rappresentano una sosta indispensabile durante il percorso migratorio di molti uccelli, accogliendo durante l’anno varie specie di volatili. Alcuni di questi scelgono di trascorrere i mesi più umidi lungo le coste del bacino, migrando verso luoghi più caldi quando le temperature diventano rigide.

Quest’anno, tuttavia, numerosi fenicotteri hanno deciso di continuare la loro permanenza in loco, nonostante la presenza di neve e gelo, fermandosi lungo le rive del lago Erçek e a Göründü. Qui possono, infatti, alimentarsi in sicurezza, grazie all’intervento protettivo della gendarmeria e della sezione locale del dipartimento che si occupa della conservazione della natura e dei parchi nazionali.

Atilla Durmuş, professore di Zoologia presso l’Università Van Yüzüncü Yil, ha affermato che il Lago di Van rappresenta una tappa migratoria importantissima per gli uccelli. Tutti gli anni i volatili raggiungono il bacino per ristorarsi, alimentarsi e prolificare. Nel corso dell’ultimo decennio, i cambiamenti climatici e stagionali hanno influito molto sul comportamento degli uccelli migratori. Quando questi non trovano cibo o zone di riproduzione idonee, migrano verso altri luoghi.

L’influenza dei cambiamenti climatici sulla migrazione dei fenicotteri

Il mutamento delle condizioni climatiche ha fatto sì che, negli ultimi anni, alcune zone del bacino di Van non siano state interessate da gelate e nevicate intense, evitando situazioni di penuria alimentare. Per questo motivo i fenicotteri, alcune specie di anatre e le cicogne non hanno abbandonato il luogo.

Il professor Durmųs ha riscontrato una variazione del numero di pennuti nel bacino, rilevando alcune volte la presenza di 2000/3000 fenicotteri e, in altri casi, anche di 10.000 esemplari, a seconda del periodo. Le principali zone di raduno interessano il lago di Erçek, dove si registra la maggiore concentrazione di volatili, le rive del lago di Van e il delta del Donomeç.

Tuttavia i fenicotteri non si riproducono in queste aree, preferendo le zone del delta del Gediz, dell’Egeo, alcune località dell’Africa e la regione di Urmia, in Iran. Raggiungono il Lago di Van per nutrirsi, solitamente nel mese di Aprile, sostando fino all’autunno successivo, periodo in cui migrano nuovamente. Negli ultimi anni, però, alcuni hanno trascorso tutta la stagione invernale nel bacino.