Comunità microbiche uniche scoperte sotto la superficie ghiacciata del lago Enigma in Antartide.

Un team internazionale di ricercatori polari ha trovato diversi tipi di microbiota che vivono nell’acqua sotto la superficie ghiacciata del lago Enigma in Antartide. Nel loro studio, pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, i membri del gruppo si sono avventurati nel lago.

Usando un radar a penetrazione del suolo, hanno scoperto che c’era acqua in profondità sotto la sua superficie ghiacciata e hanno perforato il lago per ottenere campioni d’acqua per i test.

Microbi scoperti nel lago Enigma in Antartide

Per molti anni, si è creduto che il lago Enigma fosse completamente ghiacciato: si è formato durante un periodo in cui prevalevano temperature più calde. L’ipotesi sembrava logica, le temperature medie nella zona sono di soli -14°C e le temperature più basse in inverno possono raggiungere i -40,7°C. Il lago è situato tra due ghiacciai, Amorphous e Boulder Clay, suggerendo che potrebbero essere stati la fonte dell’acqua e del ghiaccio nel lago.

Il team di ricerca ha condotto esperimenti utilizzando un radar a penetrazione del suolo e ha trovato prove di acqua a circa 11 metri sotto la superficie. Incuriosito dalla loro scoperta, il team ha raccolto campioni dal lago utilizzando tecniche di perforazione che consentono l’estrazione dell’acqua senza contaminare i campioni. Ha poi riportato i campioni al loro laboratorio per i test: sono stati rinvenuti diversi esempi di microbiota, tra cui Pseudomonadota, Actinobacteriota e Bacteroidota. Forse più sorprendente, hanno trovato una proliferazione del batterio superphylum Patescibacteria.

Tali batteri sono estremamente semplici: hanno piccole cellule e un piccolo genoma e le loro cellule possono eseguire solo un numero limitato di processi. I ricercatori suggeriscono che il lago probabilmente un tempo brulicava di esseri viventi prima che la sua cima si congelasse definitivamente. Le specie viventi oggi devono essere gli antenati di coloro che in qualche modo sono riusciti a sopravvivere. I ricercatori hanno anche notato che il lago avrebbe dovuto prosciugarsi in condizioni desertiche molto tempo fa. Il fatto che non lo abbia fatto suggerisce che abbia una fonte d’acqua sconosciuta.