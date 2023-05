Jean-Claude Van Damme sarà (finalmente) in Mortal Kombat

Con trent’anni di ritardo, ma finalmente il cerchio si chiude: Jean-Claude Van Damme entrerà effettivamente a far parte di Mortal Kombat, tramite l’applicazione di una skin speciale per Johnny Cage. I meno avvezzi alla mitologia e alla lore (anche dietro le quinte) della saga NetherRealm Studios potrebbero chiedersi il perché di questa skin e, soprattutto, quale sia il motivo di tanta hype in merito. Del resto, negli ultimi Mortal Kombat sono apparsi diversi personaggi cinematografici, spesso con le fattezze degli attori che li hanno resi celebri, come Rambo (Sylvester Stallone) e Terminator (Arnold Schwarzenegger).

La particolarità è che qui sarà un ringiovanito JCVD in computer grafica a incarnare l’action star Johnny Cage e non un altro personaggio di un qualche suo film famoso. Questo perché, all’epoca in cui Mortal Kombat era ancora in fase di preproduzione, Ed Boon e John Tobias volevano inserire nel gioco, come testimonial d’eccezione, proprio l’action star belga, cosa che poi non si concretizzò per vari motivi (e Van Damme finì, successivamente, per interpretare Guile nel fallimentare live action e nel videogioco da esso tratto).

L’idea, stando a quanto riportato tempo fa da Tobias, era di coinvolgerlo in un modo non ben delineato: poteva interpretare se stesso nella trama del gioco, o se stesso che in qualche modo finiva nell’universo di MK, o semplicemente un personaggio di finzione col suo volto. Alla fine, quando il tutto si risolse in un nulla di fatto, fu comunque di ispirazione per l’ideazione di Johnny Cage.

Come ricorda anche Ed Boon, idealmente era lui come nel film Bloodsport (Senza esclusione di colpi), uno dei film che lo ha effettivamente lanciato e reso una celebrità dei film d’azione. Immaginate che la storia di Cage – quella di un attore che si iscrive al letale torneo per dimostrare di essere davvero figo come i personaggi che interpreta, e non solo frutto di finzione, montaggio e stuntman – fosse quella di JCVD che si imbarca nel Mortal Kombat.

Sarebbe stato sicuramente divertente, ma il tutto si risolse in un nulla di fatto e fu il molto meno noto Daniel Pesina a interpretare Johnny Cage nei primi due giochi della serie, mentre Linden Ashby fu il suo storico volto nel mitico lungometraggio live action del 1995. Cosa curiosa, Boon ha offerto a Van Damme la possibilità di diventare una skin più volte nel corso degli anni, l’ultima volta per MK 9, ma non la cosa non è mai andata in porto, almeno fino ad ora. Del resto, per MK 11 sono disponibili le skin relative ad alcuni attori del live action, quindi perché no? Finalmente potremo effettuare la celebre “spaccata con pugno nelle parti basse” con cognizione di causa!

