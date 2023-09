Mortal Kombat 1: Megan Fox presta volto e voce al personaggio giocabile Nitara

Warner Bros. Games ha annunciato che l’attrice Megan Fox presterà la propria voce e il proprio voltoo al personaggio giocabile Nitara in Mortal Kombat 1.

Sono cresciuta giocando a Mortal Kombat, non riesco ancora a credere che darò la voce a un personaggio del nuovo gioco.È un onore far parte di uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi” ha dichiarato Megan Fox.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer che presenta il personaggio di Nitara, un’eroina vampira che lotta per proteggere la razza a cui appartiene. Il filmato mostra anche alcune sequenze di gameplay: come potete vedere, Nitara utilizza i suoi feroci artigli, le zanne affilate come rasoi e le capacità di volo per eliminare gli avversari che incontra.

Ricordiamo che Mortal Kombat 1 si pone come una sorta di reboot per il franchise targato NetherRealm Studios. Il gioco sancirà, infatti, l’inizio di una nuova era per la saga, con un immaginario reinventato, nuove meccaniche, un nuovo sistema di combattimento e Fatality inedite.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile a a partire dal 19 settembre 2023 per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile anche in versione Premium e Kollector’s Edition, che offriranno anche una settimana di accesso anticipato, la skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage, sei personaggi DLC, cinque Kameo e 1250 / 2700 Kristalli del Dragone, ovvero la valuta di gioco. La Kollector’s presenta, inoltre, Steelcase, stampe esclusive e una spettacolare scultura di Liu Kang ideata da COARSE, con dettagli che brillano al buio e un’altezza di 42 cm.