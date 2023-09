Il Google Pixel 8 Pro non ha più segreti: svelato per sbaglio un render a 360 gradi

Google ha ancora una volta rivelato per sbaglio diverse immagini del suo atteso Pixel 8 Pro. Ormai è una tradizione: dal Pixel 6 in poi, praticamente ogni smartphone di Google è stato oggetto di “auto-leal”, più o meno estesi.

Questa volta l’azienda ha pubblicato, e poi rimosso, una panoramica a 360 gradi del telefono. Il simulatore, ora offline, consentiva di ruotare un render in 3D del telefono, scorgendo in questo modo ogni dettagliato del Pixel 8 Pro.

Il render ci ha fornito anche uno sguardo approfondito ad uno dei nuovi colori che caratterizzeranno la line-up di quest’anno di Google. La scocca del telefono è in un interessante azzurro opaco, che ricorda il ceruleo. Il nuovo colore si chiamerà “Sky”. Altre immagini mostrano il telefono in due diverse colorazioni: Licorice e Porcelain.

Il simulatore permetteva di accedere a diverse informazioni aggiuntive sul telefono, tra cui alcune delle sue caratteristiche più interessante. Tra queste, è confermato che il Pixel 8 Pro sarà il primo telefono di Google ad offrire un sensore per misurare la temperatura corporea. Avrà anche uno slot fisico per le SIM: non è scontato, considerato che sembra che diversi produttori, a partire da Apple, vogliano supportare solamente le eSIM in futuro.

Il simulatore è stato notato dall’utente di Twitter José Rubén, ed è grazie a lui se abbiamo diversi screenshot che mostrano in anteprima il nuovo telefono. Nel frattempo, Google ha già rimosso la pagina che consentiva di osservare il nuovo telefono.

I prossimi telefoni di Google verranno presentati durante un evento speciale fissato per il prossimo 4 ottobre.