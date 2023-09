“Google e NVIDIA continueranno a lavorare assieme per i prossimi 10 anni”, parola di Sundar Pichai

Sundar Pichai, CEO di Google, ha annunciato che la lunga relazione tra Google e il produttore di chip Nvidia continuerà per almeno altri 10 anni.

Nel corso di un’intervista pubblicata su Wired lunedì, Sundar Pichai, CEO di Google, ha annunciato che la lunga relazione tra Google e il produttore di chip Nvidia non subirà cambiamenti a breve termine; anzi, si prevede che continuerà per i prossimi 10 anni.

Pichai ha dichiarato che Google ha collaborato “intensamente” con Nvidia su Android e altre iniziative per oltre un decennio, sottolineando che Nvidia ha un “solido track record” nell’innovazione legata all’intelligenza artificiale.

“L’industria dei semiconduttori è un settore molto dinamico e cooperativo”, ha affermato Pichai. “È un settore che richiede una ricerca e sviluppo profonda e a lungo termine e investimenti. Mi sento a mio agio riguardo alla nostra relazione con Nvidia e credo che continueremo a collaborare strettamente con loro anche fra 10 anni”.

Lo scorso agosto, le due aziende hanno annunciato una partnership che consentirà ai clienti del cloud di Google di accedere in modo più ampio alla tecnologia basata sulle GPU H100 di Nvidia. Il prezzo delle azioni di Nvidia ha registrato un nuovo record dopo l’annuncio.

L’azienda Nvidia sta vivendo un boom nel suo settore poiché le sue potenti unità di elaborazione grafica, o GPU, sono molto richieste da aziende cloud, agenzie governative e startup per l’allenamento e la distribuzione di modelli AI generativi, come quelli alla base di tecnologie come ChatGPT di OpenAI.