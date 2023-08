Sonic Superstars: data di uscita e trailer dalla Gamescom 2023

In occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2023, Sega ha annunciato la data di uscita di Sonic Superstars. Il gioco sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023. L’annuncio è stato accompagnato anche dalla pubblicazione di un nuovo trailer tutto incentrato sulle modalità multiplayer del gioco. Vediamo il filmato:

Sonic Superstars è la nuova avventura con protagonista l’iconico riccio blu. Il gioco propone una struttura “2,5D”, ossia capace di fondere grafica 3D ed elementi in due dimensioni. Presente anche il multiplayer cooperativo, con la possibilità di prendere parte all’azione in 4 giocatori.

“Avventurati attraverso le mistiche Northstar Islands in questa nuovissima interpretazione della classica azione platform di Sonic in 2D. Gioca nei panni di Sonic, Knuckles ed Amy Rose e sprigiona nuovissimi poteri dell’Emerald per muoverti e attaccare in maniere inedite e dinamiche. Attraversa meravigliose ambientazioni mai viste prima, in solitaria o con un massimo di 3 altri giocatori, e impedisci al Dr. Eggman, a Fang e a un nuovo misterioso avversario di trasformare in badnik i mastodontici animali delle isole!” recita la descrizione ufficiale.

Sonic Superstars sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.