Sonic Superstars: confermati i 60 fps su Nintendo Switch

In occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni della testata giapponese Denfaminicogamer, il producer e character designer Naoto Oshima ha confermato che Sonic Superstars girerà a 60fps anche su Nintendo Switch, esattamente come con tutte le altre versioni che saranno disponibili al lancio.

Sonic Superstars verrà pubblicato su qualunque tipo di piattaforma, dunque provatelo, sarete in grado di giocare a 60fps fluidi anche su Nintendo Switch, dunque spero che i fan di vecchia data provino nostalgia per i personaggi mentre i nuovi arrivati scoprano per la prima volta la velocità di Sonic” ha confermato Oshima.

Certo, la nuova avventura del porcospino blu non sembra così complessa da gestire per Nintendo Switch sul fronte tecnico, ma la conferma dei 60fps resta comunque un’ottima notizia.

Annunciato in occasione del Summer Game Fest, Sonic Superstars è il nuovo capitolo della saga del porcospino blu che segna un’inaspettato ritorno alle origini della serie per stile e caratteristiche. Parliamo, infatti, di un platform con struttura “2,5D” ossia capace di fondere grafica 3D ed elementi in due dimensioni con diverse nuove meccaniche e novità. Nel gioco potremo giocare anche in multiplayer cooperativo, con la possibilità di prendere parte all’azione in 4 giocatori.

Sonic Superstars sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.