Sonic Superstars: trailer di lancio per la nuova avventura del riccio blu

Sonic Superstars è disponibile da oggi su PC e console, come ci ricorda il trailer di lancio pubblicato da SEGA. Il video, che trovate qui sotto, ci mostra alcune sequenze di gameplay in cui vediamo Sonic, Tails, Knuckles ed Amy Rose sfrecciare a tutta velocità tra livelli pieni zeppi di insidie e nemici. Vediamo il filmato:

Sonic Superstars è la nuova avventura del riccio blu che segna un gradito ritorno alle origini per gli amanti del franchise. Parliamo, infatti, di un platform con struttura “2,5D” ossia capace di fondere grafica 3D ed elementi in due dimensioni con diverse nuove meccaniche e novità. Il titolo offre la possibilità di giocare in solitaria o in compagnia di un massimo di altre tre giocatori tramite il multiplayer cooperativo o di darsi battaglia nell’inedita modalità Battaglia. Leggiamo la descrizione ufficiale:

“Gioca nei panni di Sonic, Tails, Knuckles e Amy e sprigiona nuovi poteri dell’Emerald per muoverti e attaccare in modi inediti e dinamici. Attraversa meravigliose ambientazioni mai viste, in solitaria o con un massimo di 3 altri giocatori, e impedisci al Dr. Eggman, a Fang e a un misterioso avversario di trasformare in badnik i mastodontici animali delle isole!”

Sonic Superstars è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.