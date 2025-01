Sai qual è stata la causa dello strano e misterioso fenomeno del Sole blu? Gli scienziati per studiare questo fenomeno sono dovuti andare tanto indietro. Era il 1831 quando un’eruzione vulcanica ha inondato il cielo di gas solforoso, raffreddando la temperatura del pianeta facendola scendere di due gradi Fahrenheit. Questo stravolgimento purtroppo ha causato carestie, devastazioni e ha avuto altre conseguenze sulla vita delle persone.

Gli effetti di questa eruzione vulcanica si sono registrati anche sul Sole, trasformando il suo colore, rendendolo blu. Secondo alcuni resoconti, il Sole in alcuni momento pare apparisse anche di altri colori, tendenti al verde ed al viola. Ma cerchiamo di capire come gli esperti hanno spiegato questo fenomeno.

Sole blu: la spiegazione degli scienziati

A svelare il mistero del Sole blu è stato un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli scienziati dicono di aver capito che cosa ha determinato il colore blu al Sole e si tratterebbe del vulcano Zavaritskii, che si trova sull’Isola di Simushir, una delle isole Curili, nel Pacifico occidentale. Gli scienziati sono giunti a questa conclusione nel momento in cui hanno trovato la cenere in campioni di carote di ghiaccio.

“Solo negli ultimi anni abbiamo sviluppato la capacità di estrarre frammenti di cenere microscopici dai carotaggi di ghiaccio polare e di condurre analisi chimiche dettagliate su di essi”, queste le parole dichiarate dall’autore principale di questo interessantissimo studio. Quest’ultimo ha anche aggiunto che si tratta di frammenti molto piccoli, della dimensione all’incirca un decimo del diametro di un capello umano. Questo studio ha rappresentato un grande passo in avanti nel campo della geologia forense, un lavoro che ha fornito parecchi spunti.

“Il momento in laboratorio in cui abbiamo analizzato insieme le due ceneri, una del vulcano e una del nucleo di ghiaccio, è stato un vero momento di illuminazione“, ha aggiunto l’esperto. Ad ogni modo, Hutchison nel corso di un’intervista rilasciata a LiveScience ha fatto sapere che qualora questa eruzione dovesse verificarsi oggi, sicuramente le conseguenze sarebbero diverse rispetto al 1831.