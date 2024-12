La lucertola più antica del mondo non ha segreti per gli scienziati. Il fossile è stato oggetto di un dibattito sull’ordine e sulla specie di animale a cui appartiene. Diversi sono stati gli studi effettuati sul controverso fossile ritrovato. Nel 2022, gli scienziati dell’Università di Bristol hanno studiato lo scheletro e lo hanno inserito negli Squamata, ossia l’ordine dei rettili che include tutte le specie di lucertole e anche di serpenti.

In seguito agli studi svolti nel 2023 da un altro team, il fossile è stato rianalizzato dai paleobiologi e dichiarato il membro più antico conosciuto del gruppo lucertola-serpente. In un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science, il team di Bristol lo ha infatti esaminato più da vicino e in maniera approfondita. Sono stati utilizzati raggi X, scansioni TC e analisi filogenetica per confermare la tesi originale: Cryptovaranoides è effettivamente uno squamato e il suo gruppo risale al periodo del tardo Triassico.

Si tratta di un esemplare risalente ad almeno 202 milioni di anni fa, conosciuto con il nome scientifico di Cryptovaranoides microlanius, che significa “lucertola nascosta, piccolo macellaio“. La prima parte del nome si deve al fatto che il fossile sia rimasto quasi 70 anni in un magazzino prima di essere descritto scientificamente. La seconda parte, invece, è un riferimento alle sue dimensioni e alla sua dieta.

La lucertola più antica del mondo trova la sua collocazione scientifica

Gli scienziati dell’Università di Bristol hanno contestato le ricerche effettuate dall’altro team guidato dal biologo evoluzionista di Yale Chase Brownstein.

Siamo rimasti quindi sorpresi, forse persino scioccati, quando nel 2023 un altro team di studiosi ha suggerito che il Cryptovaranoides non fosse una lucertola o un suo parente, ma in realtà un arcosauromorfo, più strettamente imparentato con i coccodrilli e i dinosauri. Tutti i dettagli del cranio, delle mascelle, dei denti e delle ossa degli arti confermano che il Cryptovaranoides è una lucertola, non un arcosauromorfo. Nel nostro nuovo articolo, forniamo grandi dettagli su ogni critica fatta e forniamo più fotografie dell’esemplare e immagini 3D dalle scansioni, così tutti possono controllare i dettagli.

paleontologo dei vertebrati Michael Benton

Abbiamo ripetuto l’analisi più volte e il risultato iniziale è stato che il piccolo rettile di Bristol è effettivamente la lucertola moderna più antica del mondo.

David Whiteside, geologo di Bristol