I generi musicali sono tanti e diversi tra di loro, e stando a quanto emerso da un recente studio condotto dalla Prodigy Education ve ne sarebbe uno nello specifico considerato particolarmente intelligente. Di quale genere musicale stiamo parlando? Del genere metal che, secondo lo studio condotto dall’azienda canadese menzionata in precedenza, sembrerebbe avere una ricchezza lessicale maggiore rispetto ad altri generi musicali contemporanei. E per tale motivo può essere considerato il più intelligente.

Per poter effettuare tale analisi gli studiosi hanno posto sotto esame i testi appartenenti a diversi generi musicali come ad esempio il rock, pop, metal, rap, country, R’n’b e dance elettronica. E allo stesso tempo hanno posto a confronto il lessico utilizzato da artisti di particolare fama dagli anni’70 fino ai nostri giorni. Inoltre per ogni artista scelto ecco che sono stati selezionati 10 brani rappresentativi in riferimento ai quali sono stati valutati elementi come la ripetizione di parole comuni, la colorazione emotiva e l’ampiezza del vocabolario.

Il risultato dell’analisi

L’analisi effettuata ha permesso agli studiosi di scoprire che proprio il metal è il genere musicale più complesso. E, da un punto di vista del linguaggio, anche il più ricco. I testi metal, secondo lo studio, hanno una maggiore varietà di parole e anche i temi affrontati sono piuttosto intensi, cupi e allo stesso tempo riflessivi.

Tramite il testo metal l’artista riesce ad esprimere la propria visione del mondo, i conflitti interni e poi ancora riesce anche a rendersi protagonista di racconti intensi. Il metal è seguito al secondo posto dal rock e dal genere country. A questi seguono poi Rap e R’n’b mentre invece in fondo alla classifica è possibile trovare il genere musicale pop e musica dance elettronica.