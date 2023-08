Gamescom 2023: Sonic Superstars sarà tra i protagonisti dell’Opening Night Live

Sonic Superstars tornerà a mostrarsi in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2023. Ad annunciarlo è stato Geoff Keighley tramite un post su Twitter/X, svelando che assisteremo a delle novità per il gioco.

Durante la diretta di martedì 22 agosto, assisteremo dunque ad una nuova presentazione del gioco e a questo punto potrebbe essere rivelata anche la data d’uscita del titolo, che rimane atteso per l’autunno del 2023. Sicuramente avremo anche modo di vedere in azione il gioco con un video di gameplay più approfondito che ci permetterà di scoprire ulteriori dettagli sull’attesissimo ritorno di Sonic.

Get ready to grab your player 2 (…and 3 and 4)! @Sonic_hedgehog Superstars news coming Tuesday to @gamescom Opening Night Live! Tune in live, Tuesday at 8p CET/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/8OgsH3UKsZ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2023

Annunciato in occasione del Summer Game Fest di quest’anno, Sonic Superstars è il nuovo titolo della saga del porcospino blu con struttura “2,5D”, ossia capace di fondere grafica 3D ed elementi in due dimensioni. Il titolo permette di giocare anche in multiplayer cooperativo, con la possibilità di prendere parte all’azione in 4 giocatori.

“Avventurati attraverso le mistiche Northstar Islands in questa nuovissima interpretazione della classica azione platform di Sonic in 2D. Gioca nei panni di Sonic, Knuckles ed Amy Rose e sprigiona nuovissimi poteri dell’Emerald per muoverti e attaccare in maniere inedite e dinamiche. Attraversa meravigliose ambientazioni mai viste prima, in solitaria o con un massimo di 3 altri giocatori, e impedisci al Dr. Eggman, a Fang e a un nuovo misterioso avversario di trasformare in badnik i mastodontici animali delle isole!” recita la descrizione ufficiale.

Sonic Superstars sarà disponibile nel corso dell’autunno 2023 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.