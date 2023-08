Quake 2: la remaster è gratis su Steam per chi possiede già l’originale

Id Software e Bethesda regalano la remaster di Quake 2 a chi possiede già il gioco su PC in versione originale.

id Software e Bethesda hanno pensato bene di fare un regalo ai fan storici della serie Quake. Se siete tra coloro che possiedono Quake 2 su Steam in versione originale, avrete accesso alla versione rimasterizzata gratis e senza spendere neanche un euro. Per tutti gli altri, il gioco è invece disponibile al costo di 9,99 euro.

Si tratta di una mossa che il team aveva già attuato in passato con il lancio della versione rimasterizzata del primo Quake e che ora è stata riproposta per la gioia di tutti i fan dello storico sparatutto.

Quake 2 remaster è stato annunciato ieri in occasione del QuakeCon 2023. Il gioco è già disponibile ora su PC, console e Xbox Game Pass. Questa speciale riedizione include, al pari della remaster del primo Quake, diverse novità e miglioramenti tra cui l’inedita espansione Call of the Machine.

In più, la versione rimasterizzata presenta anche risoluzione fino a 4K e widescreen (la risoluzione massima varia in base alla piattaforma), modelli migliorati, animazioni e sangue dei nemici migliorati, supporto multigiocatore e modalità cooperativa online e tanto altro ancora.

Vi ricordiamo che Quake 2 remaster arriverà anche in formato fisico, con tanto di Collector’s Edition.