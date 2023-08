Quake II: trailer e specifiche della riedizione migliorata

L’acclamato sparatutto in soggettiva di id Software, dopo aver fatto la storia nel 1997, torna migliorato ()proprio come predetto dal leak di oggi pomeriggio) con la riedizione di Quake II, ora disponibile su Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. Ecco di seguito il trailer ufficiale:

Si tratta della versione originale e autentica di Quake II, ora con:

Risoluzione fino a 4K e widescreen (la risoluzione massima varia in base alla piattaforma);

Modelli migliorati;

Animazioni e sangue dei nemici migliorati;

Comportamenti IA riveduti e rifiniti;

Filmati di migliore qualità, illuminazione colorata e dinamica, anti-aliasing e profondità di campo;

Colonna sonora heavy rock originale di Sonic Mayhem e altro;

Supporto multigiocatore e modalità cooperativa online;

Quake II include entrambi i pacchetti di missione originali: “The Reckoning”, con 18 livelli della campagna e 7 mappe Deathmatch, e “Ground Zero”, con 15 livelli della campagna e 14 mappe Deathmatch. In più, la nuova espansione “Call of the Machine”, una nuova esperienza Quake II di MachineGames costituita da 28 livelli della campagna a una mappa Deathmatch multigiocatore. Nelle profondità dello spazio degli Strogg si trova la Macchina, una singolarità in grado di distruggere la realtà. Combattete nel tempo e nello spazio per trovare il creatore degli Strogg, distruggerlo e cambiare il destino di uomini e macchine.

Affrontate gli Strogg nella cupa campagna fantascientifica e nelle espansioni in modalità cooperativa per 4 giocatori su schermo condiviso in locale oppure online, e combattete in stile rétro in partite con supporto per 16 giocatori (online), 4 giocatori (schermo condiviso locale) o 8 giocatori (schermo condiviso locale). Supporto per i bot online e offline nelle modalità Deathmatch e Deathmatch a squadre. (Supporta multigiocatore per 4 giocatori in locale a schermo condiviso su Xbox One, Nintendo Switch PS4 e PS5. Supporta multigiocatore per 8 giocatori in locale a schermo condiviso su PC e Xbox Series X|S). Affrontate la campagna e tutti i pacchetti di espansione in modalità cooperativa o cimentatevi in partite multigiocatore con gli amici indipendentemente dalla piattaforma. Il cross-play è supportato tra PC (dotati di controller), Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Inoltre, la colonna sonora originale di Quake II arriverà su vinile entro la fine dell’anno tramite il nostro partner musicale Laced Records. Per maggiori dettagli sull’album e su come effettuare il preordine, visitate www.lacedrecords.com.

