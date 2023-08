Quake 2 Remastered: data di uscita e prezzo svelati da un leaker

Il noto leaker billbil-kun ha rivelaro prezzo e data di uscita della riedizione di Quake 2 per PC e console. Ecco quando sarà disponibile.

Il noto leaker billbil-kun ha svelato prezzo e data d’uscita della riedizione di Quake 2. Stando a quanto rivelato, questa nuova versione di Quake 2 sarà disponibile già a partire da oggi, 10 agosto 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Lo sparatutto sarà inoltre incluso anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass,

Il leaker ha riferito che il gioco sarà disponibile a partire dalle ore 19:00 italiane. Il prezzo indicato è di 9,99 euro. Al momento non abbiamo molti dettagli su questa riedizione di Quake 2, ma ci basterà attendere l’annuncio ufficiale che dovrebbe avvenire tra qualche ora.

Le prime informazioni erano emerse già qualche tempo fa proprio grazie a Billbil-kun che aveva svelato l’esistenza di una remastered per Quake 2. Il leaker aveva riferito che la riedizione si sarebbe chiamata semplicemente Quake 2. Non è chiaro se questa nuova versione di Quake 2 includerà anche dei nuovi contenuti, ma al pari della remasterd del primo Quake è lecito aspettarsi tutta una serie di miglioramenti dal punto di vista tecnico e grafico.

A questo punto non ci resta che attendere per saperne di più. L’annuncio dovrebbe avvenire tra poche ore in occasione del QuakeCon 2023.