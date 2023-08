Quake 2 remaster: in arrivo le edizioni fisiche, inclusa la Collector’s Edition

Limited Run Games ha annunciato l’arrivo delle edizioni fisiche della remaster di Quake 2, annunciata ieri in occasione del QuakeCon 2023. La riedizione sarà disponibile in versione retail per tutte le piattaforme, quindi PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch e PC a partire da 34,99 dollari. Inoltre, sono state annunciate anche la Special Edition e la Collector’s Edition, chiamata Ultimate Strogg Edition.

La Quake 2 Special Edition include una copia fisica per le versioni console e un codice digitale Steam per quella PC e una serie di contenuti bonus, tra cui: Scatola da collezione in due pezzi di Quake 2

Poster reversibile 18×24

Documento di briefing

Piastrine militari Questa edizione sarà disponibile al prezzo di 84,99 dollari per console e 74,99 dollari per PC.

Quake 2 Ultimate Strogg Edition include, oltre al gioco, diversi contenuti extra tra cui: Box da collezione

Scatole da collezione in due pezzi della Special Edition

Certificato di autenticità numerato

Steelbook

Poster reversibile 18×24

Mini nave Adriantor in metallo

Gettoni militari

Documento di briefing

Una toppa in stoffa

Piastrine militari Questa edizione è venduta al prezzo di 149,99 dollari per console e 139,99 dollari per PC. I preordini saranno attivi dalle 16:00 italiane di oggi, 11 agosto, fino al 10 settembre 2023 sul sito di Limited Run Games, che potrete trovare a questo indirizzo.