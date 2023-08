Lies of P è entrato in fase gold, nessun ritardo per il soulslike di Neowiz Games

Tramite un post su Twitter/X, Neowiz Games ha annunciato che Lies of P è entrato ufficialmente in fase gold. Ciò vuol dire che i lavori sul gioco sono terminati e che il titolo è dunque pronto per essere pubblicato. L’annuncio del team conferma dunque che il titolo non subirà ritardi e che arriverà nei negozi, come previsto il 19 settembre 2023.

It is our genuine pleasure to announce that #LiesofP has Gone Gold. Truly, we cannot wait for your arrival in Krat on September 19.

Even the Black Rabbit Brotherhood snuck in to help us thank everyone for your support. pic.twitter.com/2Yceq6x7Uo

— Lies of P (@Liesofp) August 8, 2023