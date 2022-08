Lies of P su Xbox Game Pass al day One: ecco il trailer dalla Gamescom 2022

LIes of P è tornato a mostrarsi in occasione dell'Opening Night Live di questa sera con un trailer che il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass dal Day One.

Lies of P sarà disponibile su Xbox Game Pass al day one. Lo conferma il nuovo trailer che trovate qui sotto e pubblicato in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2022. L’annuncio era stato anticipato da un’immagine leakata che mostrava una fotografia proveniente dalla Gamescom 2022 nella quale Lies of P veniva segnalato come un gioco di Xbox Game Pass.

Lies of P è un interessante souls-like ambientato in epoca Vittorana ed ispirato alla fiaba di Pinocchio con diversi personaggi e luoghi iconici del raconto. Il trailer di gameplay ci permette di dare uno sguardo al sistema di combattimento e a tutta una serie di affascinanti personaggi che ci accompagneranno nel corso della nostra avventura.

Lies of P sarà disponibile nel corso del 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC