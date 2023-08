Facebook Messenger non supporterà più gli SMS a partire dal 28 settembre

Nel 2016, quando Meta voleva trasformarla in un hup all-in-one per le comunicazioni, Messenger ha introdotto il supporto agli SMS. In sostanza, gli utenti potevano scegliere Messenger come applicazione di messaggistica predefinita del loro telefono Android. Tutti i messaggi venivano dunque archiviati su Messenger. Per chi ama avere tutto in un unico posto, era sicuramente una soluzione utile e gradita.

In queste ore Meta ha annunciato che il supporto agli SMS verrà interrotto completamente tra poche settimane. A partire dal 28 settembre, non sarà più possibile utilizzare Messenger per inviare e ricevere SMS. “Potrai comunque continuare ad usare le comunicazioni SMS sull’app predefinita del tuo telefono”, si premura di specificare l’azienda. E ci mancherebbe pure altro, aggiungiamo noi.

In questi giorni, Meta ha iniziato a notificare gli utenti che usano Messenger per gli SMS, in modo da avvertirli che hanno fino al 28 settembre per trovare una soluzione alternativa. Il problema non riguarda invece gli utenti iOS, che non hanno grosse alternative all’applicazione ufficiale di Apple, Messaggi (iMessage).

Facebook Messenger ha offerto per la prima volta il supporto SMS nel 2012, per poi rimuovere la funzione solamente un anno dopo. Nel 2016 l’azienda ci riprova, ma questa volta con l’accortezza di separare gli SMS dai messaggi che provengono dai contatti di Facebook (o Instagram, nei Paesi dove le comunicazioni dei due social sono state accorpate). Chissà, magari tra qualche anno Meta cambierà nuovamente idea, decidendo di tornare sui suoi passi.