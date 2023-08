Voli ITA Airways: nuovi collegamenti Trieste-Milano a partire da settembre

A partire dal 1 settembre, la compagnia ITA Airways avvierà nuovamente il servizio tra l’Aeroporto di Trieste e Milano Linate. Questa connessione vitale sarà resa possibile grazie a due voli giornalieri in entrambe le direzioni: alle 7:30 e alle 13 per la partenza da Trieste, e alle 11:15 e alle 20:05 per il ritorno da Linate. Nei fine settimana, sarà operato un volo aggiuntivo, partendo da Trieste alle 8:00 il sabato e da Milano Linate alle 20:05 la domenica.

Il collegamento diretto tra l’Aeroporto di Ronchi dei Legionari e il centro di Milano rappresenta un passo strategico. Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato l’importanza di questa connessione per la regione, poiché collega il Friuli Venezia Giulia a una delle aree economiche più rilevanti d’Italia.

L’implementazione di questa linea è frutto di un impegno congiunto che coinvolge l’Amministrazione regionale, i dirigenti di Trieste Airport, l’ENAC e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Commissione europea è stata coinvolta nell’analisi e nelle discussioni che hanno portato all’attivazione di questa linea con Milano Linate.

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, i residenti del Friuli Venezia Giulia godranno di prezzi massimi fissi: 55 euro per tratta se prenotati entro 10 giorni dalla data del volo, e non oltre 125 euro a tratta al netto delle tasse, se prenotati dopo tale periodo. Questa soluzione è stata pensata per agevolare coloro che viaggiano per motivi di lavoro o studio.

Inoltre, sarà offerta una riduzione supplementare del prezzo del biglietto a due categorie di residenti: gli studenti sotto i 27 anni e gli anziani sopra i 65 anni che viaggiano per ragioni di salute. Per loro, il costo massimo del viaggio tra Trieste e Milano Linate sarà di 49 euro per tratta, indipendentemente dalla data di acquisto.