Addio a Messenger Lite: Meta staccherà la spina a settembre

Annunciato nell’ottobre del 2016, Messenger Lite era destinato principalmente a dispositivi Android meno potenti. Nonostante l’app fosse nel frattempo diventata disponibile per tutti i telefoni, Meta ha deciso di eliminare Messenger Lite.

A partire da settembre, Messenger Lite non sarà più supportata e smetterà completamente di funzionare.

Chi apre l’app oggi si trova di fronte a un avviso a schermo intero che comunica l’imminente sospensione del supporto, invitando l’utente ad usare l’app principale per continuare a chattare con i propri contatti.

A partire dal 18 settembre, Messenger Lite non sarà più disponibile. Tuttavia, non ci saranno conseguenze sulla cronologia delle conversazioni: “Sappiamo che le tue chat sono importanti per te, quindi tutto ciò che è presente su Messenger Lite continuerà ancora ad essere disponibile su Messenger.”

Non è l’unico cambiamento odioso annunciato da Meta. Recentemente l’azienda ha annunciato che a breve Messenger per Android non supporterà più la ricezione e l’invio degli SMS. In compenso, l’azienda ha fatto un lavoro importante per proteggere tutte le conversazioni di Messenger con la crittografia end-to-end.

Il sito 9to5google scrive che molte persone preferivano Messenger Lite non solo per la compatibilità con dispositivi meno potenti, ma anche per la sua semplicità. Il design era estremamente pulito ed efficace e permetteva di comunicare con i contatti senza distrazioni. In compenso, Messenger Lite era sprovvisto di alcune funzionalità extra, come il supporto alla dark mode.