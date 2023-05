Google Chrome correggerà gli errori di battitura negli url e Live Caption supporterà l’italiano

Continui a scrivere una S al posto della L tentando di accedere al nostro sito? Succede, ma fortunatamente Google Chrome ti verrà presto in soccorso con una nuova funzione. Google Chrome sarà presto in grado di identificare e correggere gli errori di battitura negli URL e mostrerà siti web suggeriti in base a ciò che pensa tu volessi scrivere veramente. L’azienda ha annunciato questo cambiamento come parte di un aggiornamento più ampio dedicato all’accessibilità e afferma che la funzione arriverà prima su desktop e successivamente su dispositivi mobili.

Questa funzione non migliora semplicemente la vita degli utenti, evitando loro il fastidio di dover riscrivere da capo l’url in caso di errori di battitura, ma potrebbe anche risolvere un noto problema di sicurezza. È molto comune che criminali e aziende senza scrupoli acquistino domini molto simili a quelli dei siti più visitati, utilizzandoli per dirottare gli utenti su portali infarciti di malware, contenuti fraudolenti e via dicendo. Basta sbagliare una sola lettera per finire in luoghi poco raccomandabili del web: la nuova funzione di Chrome, di fatto, neutralizzerebbe questo tipo di minacce.

Non è l’unico annuncio. Google ha anche presentato alcune novità per la sua funzione Live Caption, che trascrive in tempo reale ciò che qualcuno sta dicendo. Ora sarà possibile digitare una risposta durante una chiamata telefonica e farla leggere ad alta voce all’interlocutore. Sebbene questa funzione arriverà per prima sui dispositivi Pixel più recenti, sarà successivamente disponibile anche su telefoni Pixel più vecchi e su altri dispositivi Android. Google sta inoltre implementando una casella di didascalie ottimizzata su tablet Android e aggiungerà il supporto per Live Caption in francese, italiano e tedesco su Pixel 4, 5 e altri dispositivi Android.