Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch: l’edizione retail arriverà dopo il lancio

Red Dead Redemption arriverà anche in formato fisico su PS4 e Nintendo Switch, ma bisognerà attendere un po'.

Oggi Rockstar ha annunciato l’arrivo di Red Dead Redemption su PS4 e Nintendo Switch. L’acclamato titolo di Rockstar Games approderà su console di attuale generazione con un porting a partire dal 17 agosto 2023. Il team ha svelato che il gioco arriverà dopo il lancio anche in versione retail e più precisamente a partire dal 13 ottobre 2023. Due mesi di attesa, dunque, che permetteranno agli appassionati della pluripreamiata epopea western di aggiungere il gioco in versione pacchettizzata alla propria collezione.

Il prezzo delle edizioni fisiche di Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch sarà identico a quello delle controparti digitali, ovvero 49,99 euro.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che le versioni PS4 e Switch di Red Dead Redemption includeranno anche Undead Nightmare, l’espansione della storia che rivede il mondo di Red Dead Redemption con Marston che deve combattere per sopravvivere a orde di zombie inarrestabili per andare alla ricerca di una cura, in una svolta sovrannaturale del genere western.

Tali riedizioni, inoltre, non sono delle remastered, ma dei veri e propri porting del gioco originale. Il gioco, dunque, ripropone l’ottimo action adventure open world uscito originariamente nel 2010, ma in una forma riadattata alle nuove piattaforme.