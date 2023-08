Red Dead Redemption: trailer d’annuncio per la riedizione Nintendo Switch e PlayStation 4

Finalmente Red Dead Redemption arriva su console moderne con una riedizione completa: ecco due trailer per il titolo in uscita il 13 ottobre.

Ci sono voluti anni, ma finalmente potremo vivere le epiche avventure western di Red Dead Redemption – e del suo innovativo episodio horror a tema zombie, Undead Nightmare – su console moderne: entrambi i giochi approderanno per la prima volta su Nintendo Switch e PlayStation 4 in un pacchetto unico il 13 ottobre. Grazie alla nuova conversione di Double Eleven Studios, le versioni Switch e PS4 uniscono queste esperienze classiche sia per I nuovi giocatori che per i veterani su console moderne, grazie alla retrocompatibilità su PlayStation 5. Vi presentiamo ora due trailer diversi, uno generico e uno specifico per Nintendo Switch localizzato in italiano.

Uno dei giochi più acclamati dalla critica di tutti i tempi, vincitore di oltre 170 premi come Gioco dell’anno, Red Dead Redemption racconta l’epica storia dell’ex fuorilegge John Marston e il suo viaggio attraverso i vasti territori del West americano e del Messico per ritrovare gli ultimi membri della famosa banda di Van der Linde e provare a salvare la sua famiglia. Vivi nuovamente o per la prima volta gli eventi che seguono l’epica storia di onore e lealtà del grande successo del 2018, Red Dead Redemption 2, dove Marston dà la caccia ai suoi vecchi amici fuorilegge Bill Williamson, Javier Escuella e all’ex capo della banda, Dutch van der Linde, al tramonto dell’era dei cowboy.

Red Dead Redemption su Nintendo Switch e PS4 include anche Undead Nightmare, l’espansione della storia che rivede il mondo di Red Dead Redemption con Marston che deve combattere per sopravvivere a orde di zombie inarrestabili per andare alla ricerca di una cura, in una svolta sovrannaturale del genere western. Oltre a entrambe le esperienze per giocatore singolo, per la prima volta sono supportate anche nuove lingue, come il cinese semplificato e tradizionale, il coreano, il polacco, il portoghese brasiliano, il russo e lo spagnolo latino americano.

