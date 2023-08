Nintendo Switch 2: il prezzo potrebbe essere più alto del previsto

Il prezzo di Nintendo Switch 2 potrebbe essere più alto del previsto. O almeno questo è quanto riferisce Zippo, insider abbastanza noto alla community dei fan Nintendo. In base a quanto riportato dalla fonte in questione, il successore di Nintendo Switch avrà un costo 399 dollari al lancio, con uno scarto di ben 100 dollari rispetto al modello precedente. Se ben ricordate, infatti, nel mercato nord americano, la console ibrida fu lanciata al prezzo di 299 dollari.

Il prezzo che hanno in mente è di 399,99 dollari. Questa è la cifra che funziona in relazione alla potenza del loro nuovo sistema e che gli permetterà di trarre profitti dalle vendite. Si tratta anche del prezzo che Nintendo crede possa funzionare per il pubblico e che vorrebbero mantenere nel tempo. Niente di più, niente di meno.”

Il potenziale aumento di prezzo non è di certo inaspettato, se consideriamo comunque che avremo in primis a che fare con un hardware più evoluto sul fronte della componentistica e non solo. In ogni caso, se tale previsione dovesse considerarsi veritiera, allora assisteremo all’arrivo di una console che andrebbe a posizionarsi a livello di costi vicina ai concorrenti. In Italia, infatti, la console dovrebbe arrivare a costare circa 429,99 euro, un prezzo che di base si avvicina molto a quello di PS5 nella sua versione Digital.

Ovviamente, vi ricordiamo che tali informazioni restano al momento dei semplici rumor. Di recente si è parlato molto di Nintendo Switch 2 e di quelle che potrebbero essere le sue caratteristiche. Il designer Riccardo Breccia si è divertirto ad immaginare un’ipotetica nuova versione di Switch,realizzando un concept che inizialmente è stato preso per leak e diverse indiscrezioni parlano del 2024 come ipotetico periodo di lancio della console.

Di certo i tempi sono ormai maturi per l’arrivo di una Switch 2. La console è al termine del suo ciclo vitale e l’insistenza dei rumor non fanno altro che spingerci a pensare che ormai siamo davvero vicini ad un annuncio.