GTA 6: ci sarà anche Cuba come ambientazione?

GTA 6 potrebbe includere Cuba tra le possibili ambientazioni. A rivelarlo è stato il noto leaker Tyler McVicker in uno dei suoi recenti video su Youtube. Sappiamo che il prossimo capitolo della serie Rockstar dovrebbe essere ambientato a Vice City, ma non è escluso che il gioco comprenda altre location da visitare.

Nel video in questione, McVicker riferisce che Cuba sarà presente come ambientazione di GTA 6, legata forse a un flashback o qualcosa del genere. A questo proposito, l’anno scorso il noto giornalista Jason Schreier aveva riferito che GTA 6 sarebbe stato ambientato nei giorni nostri, ma che non era da escludere la possibilità della presenza di ricordi o flashback all’interno del gioco.

Ricordiamo che ad oggi GTA 6 è non stato ancora ufficialmente annunciato. Sono emersi già diversi leak che ci hanno fornito alcuni dettagli su quelle che potrebbero essere le caratteristiche e le novità della produzione. GTA 6 dovrebbe uscire tra il 2024 ed il 2025, ma con molta probabilità ne sapremo di più durante gli eventi estivi in programma per la prossima settimana. Del resto, ormai siamo davvero vicinissimi ad un annuncio.